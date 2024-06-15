"На сегодня Соболев – один из лучших и самых ярких наших нападающих. Регулярно забивает, когда ничего его не отвлекает, и он в хорошей форме. Когда он заряжен, это один из самых грозных нападающих с российским паспортом. Поэтому тут вопрос в перспективах, ведь в "Спартаке" Саня на первых ролях, а как будет в "Зените" - неизвестно. Хотелось бы, чтобы российские футболисты, переходя из клуба в клуб, прогрессировали, а не наоборот", - заявил Чичерин.
Александр Соболев перебрался в московский "Спартак" из самарских "Крыльев Советов" летом 2020-го года. Сумма трансфера составила 4.5 миллиона евро. В текущем сезоне на счету форварда сборной России 10 забитых мячей и 9 результативных передач за "Спартак" в чемпионате и Кубке России. Всего Соболев принял участие в 34-х матчах во всех турнирах.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Александру Соболеву со стороны санкт-петербургского "Зенита". Сообщалось, что сине-бело-голубые рассматривали вариант со включением в сделку полузащитника Зелимхана Бакаева, который выступает на правах аренды за клуб "Аль-Фейха" из ОАЭ, но по-прежнему принадлежит "Зениту". В "Спартаке", однако, по данным источника, не заинтересованы в возвращении своего воспитанника.
Источник: Metaratings
Чичерин - об интересе "Зенита" к Соболеву: хочется, чтобы россияне при смене клуба прогрессировали, а не наоборот
Экс-защитник "Крыльев Советов" Никита Чичерин высказался о возможном трансфере форварда "Спартака" Александра Соболева в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"