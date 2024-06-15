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Ребров - о переходе Сафонова в "ПСЖ": классно, что наши ребята уезжают в европейские клубы

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Бывший вратарь "Спартака" Артём Ребров высказался по поводу перехода российского голкипера Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"
"Классно, что наши ребята уезжают в европейские клубы. И при этом довольно известные за пределами топ-чемпионатов. А тут еще и вратарь, что круче вдвойне! Успехов, Матвей", - написал Артём Ребров в своем telegram-канале.

Напомним, что ранее официально было объявлено о переходе Сафонова из "Краснодара" в "ПСЖ". Контракт был заключён до 2029 года. Сумма трансфера составила около 20 млн евро, что стало рекордом для французского чемпионата - ранее самым дорогим вратарём являлся Кейлор Навас, который переходил в "ПСЖ" за 15 млн евро.

Артем Ребров Матвей Сафонов Спартак Краснодар ПСЖ
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