Ребров - о переходе Сафонова в "ПСЖ": классно, что наши ребята уезжают в европейские клубы

Бывший вратарь " Спартака " Артём Ребров высказался по поводу перехода российского голкипера Матвея Сафонова в "ПСЖ".

Фото: ФК "ПСЖ"

"Классно, что наши ребята уезжают в европейские клубы. И при этом довольно известные за пределами топ-чемпионатов. А тут еще и вратарь, что круче вдвойне! Успехов, Матвей", - написал Артём Ребров в своем telegram-канале.



Напомним, что ранее официально было объявлено о переходе Сафонова из "Краснодара" в "ПСЖ". Контракт был заключён до 2029 года. Сумма трансфера составила около 20 млн евро, что стало рекордом для французского чемпионата - ранее самым дорогим вратарём являлся Кейлор Навас, который переходил в "ПСЖ" за 15 млн евро.