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"РБ Спорт": Данила Козлов вернётся в "Зенит", чтобы перейти в "Ростов"

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Петербургский "Зенит" выкупит у "Балтики" Козлова и отдаст в "Ростов", чтобы сохранить опцию обратного выкупа.
Фото: "Чемпионат"
Как сообщает источник, "Зенит" решил выкупить Данилу Козлова у калининградской "Балтики" и отпустить игрока в "Ростов", при этом сохранив для себя опцию обратного выкупа.

Напомним, что зимой 2024 года футболист перешёл в "Балтику" из "Зенита" с правом обратного выкупа при согласии игрока.

В составе "балтийцев" российский полузащитник провёл 15 матчей, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

Российские трансферы Зенит Ростов Балтика
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