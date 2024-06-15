Как сообщает источник, "Зенит" решил выкупить Данилу Козлова у калининградской "Балтики" и отпустить игрока в "Ростов", при этом сохранив для себя опцию обратного выкупа.
Напомним, что зимой 2024 года футболист перешёл в "Балтику" из "Зенита" с правом обратного выкупа при согласии игрока.
В составе "балтийцев" российский полузащитник провёл 15 матчей, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.
"РБ Спорт": Данила Козлов вернётся в "Зенит", чтобы перейти в "Ростов"
Петербургский "Зенит" выкупит у "Балтики" Козлова и отдаст в "Ростов", чтобы сохранить опцию обратного выкупа.
Фото: "Чемпионат"