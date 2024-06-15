"Даку – отличный нападающий. Посмотрите, сколько голов он забил в Российской Премьер-Лиге. Он всегда очень упорно работает, это отличный футболист для нашей сборной. Конечно, Мирлинд может уйти и играть в лучшем клубе и лучшей лиге", - цитирует Мучи "РБ Спорт".
Вчера, 15-го июня, сборная Албании потерпела поражение от Италии в первом туре группового этапа чемпионата Европы со счётом 1:2. В следующем туре Евро-2024 сборная Албании сыграет с Хорватией, которая в первом туре проиграла национальной команде Испании со счётом 0:3.
В завершившемся сезоне Мирлинд Даку провёл за казанский "Рубин" во всех турнирах 33 матча и отметился десятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет три миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.
Полузащитник сборной Албании Мучи: Даку может уйти и играть в лучшем клубе и лучшей лиге
Полузащитник сборной Албании Эрнест Мучи считает, что нападающий "Рубина" Мирлинд Даку может уйти из РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"