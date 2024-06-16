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Metaratings: Одоевский может перейти из "Зенита" в "Балтику"

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Петербургский "Зенит" и калининградская "Балтика" ведут переговоры по поводу трансфера вратаря Даниила Одоевского.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, "балтийцы" рассматривает вариант как с арендой, так и с полноценным выкупом вратаря.

Напомним, что Одоевский в 2019 году заключил контракт с "Зенитом". В основной команде провёл 10 матчей, 5 из которых отстоял на 0. В сезоне 23/24 на правах аренды выступал за "Волгарь".

По итогам чемпионата России-23/24 "Балтика" заняла 15 место и вылетела в Первую лигу.

Источник: Metaratings

Даниил Одоевский Балтика Зенит Российские трансферы
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