Как сообщает источник, "балтийцы" рассматривает вариант как с арендой, так и с полноценным выкупом вратаря.
Напомним, что Одоевский в 2019 году заключил контракт с "Зенитом". В основной команде провёл 10 матчей, 5 из которых отстоял на 0. В сезоне 23/24 на правах аренды выступал за "Волгарь".
По итогам чемпионата России-23/24 "Балтика" заняла 15 место и вылетела в Первую лигу.
Источник: Metaratings
Metaratings: Одоевский может перейти из "Зенита" в "Балтику"
Петербургский "Зенит" и калининградская "Балтика" ведут переговоры по поводу трансфера вратаря Даниила Одоевского.
Фото: ФК "Зенит"