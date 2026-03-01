Главный тренер "МЮ" повторил рекорд АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик отметился достижением по итогам первых матчей во главе команды.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает Opta. В субботу, 1 марта, манкунианцы обыграли "Кристал Пэлас" со счётом 2:1 в 28-м туре АПЛ. Эта победа позволила Кэррику набрать 23 очка в первых девяти матчах чемпионата у руля команды.



Такой показатель стал повторением рекорда Премьер-лиги по количеству очков после девяти игр. Ранее аналогичный результат показал Эндж Постекоглу.