Об этом сообщает Opta. В субботу, 1 марта, манкунианцы обыграли "Кристал Пэлас" со счётом 2:1 в 28-м туре АПЛ. Эта победа позволила Кэррику набрать 23 очка в первых девяти матчах чемпионата у руля команды.
Такой показатель стал повторением рекорда Премьер-лиги по количеству очков после девяти игр. Ранее аналогичный результат показал Эндж Постекоглу.
Главный тренер "МЮ" повторил рекорд АПЛ
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"