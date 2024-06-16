"Балтика" начала переговоры с "Зенитом" по трем игрокам, сообщает Metaratings. По информации источника, помимо вратаря Даниила Одоевского, калининградцы рассматривают в качестве усиления полузащитников Владислава Сауся и Евгения Кима.
Этот сезон Одоевский провел в аренде, защищая цвета "Волгаря". Саусь весной также выступал на правах аренды за ярославский "Шинник". Ким играл за "Зенит-2".
Напомним, "Балтика" финишировала на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ и вылетела в Первую лигу.
Metaratings: "Балтика" ведет переговоры по переходу троих игроков "Зенита"
Состав "Балтики" могут пополнить сразу три футболиста "Зенита".
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