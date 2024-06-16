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Metaratings: "Балтика" ведет переговоры по переходу троих игроков "Зенита"

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Состав "Балтики" могут пополнить сразу три футболиста "Зенита".
Фото: Getty Images
"Балтика" начала переговоры с "Зенитом" по трем игрокам, сообщает Metaratings. По информации источника, помимо вратаря Даниила Одоевского, калининградцы рассматривают в качестве усиления полузащитников Владислава Сауся и Евгения Кима.

Этот сезон Одоевский провел в аренде, защищая цвета "Волгаря". Саусь весной также выступал на правах аренды за ярославский "Шинник". Ким играл за "Зенит-2".

Напомним, "Балтика" финишировала на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ и вылетела в Первую лигу.

Балтика Зенит Даниил Одоевский Российские трансферы
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