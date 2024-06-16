Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Румыния
16:00
УкраинаНе начат
Бельгия
19:00
СловакияНе начат
Австрия
22:00
ФранцияНе начат

Игроки "Крыльев Советов" Солдатенков и Горшков отсутствовали на медосмотре команды

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футболисты "Крыльев Советов" Юрий Горшков и Александр Солдатенков отсутствовали на медосмотре команды, им дали дополнительный отпуск.
Фото: РФС
"Игроки "Крыльев Советов" Юрий Горшков и Александр Солдатенков отсутствуют на сегодняшнем медосмотре команды. Футболисты получили дополнительный отпуск после нахождения в сборной России и вернутся в расположение команды после 24 июня", - прокомментировали в пресс-службе клуба.

Ранее в СМИ сообщали о том, что защитник самарцев Горшков может перейти в московский "Спартак", а так же о намерении петербургского "Зенита" перехватить игрока к красно-белых. Центральным защитников Александром Солдатенковым, по информации прессы, интересовалось московское "Динамо". По данным портала Transfermarkt, стоимости Горшкова и Солдатенкова составляют 3 и 4 миллиона соответственно.

В минувшем сезоне "Крылья Советов" заняли девятое место в Российской Премьер-Лиги, набрав 41 балл.

Источник: "Чемпионат"

Юрий Горшков Александр Солдатенков Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится