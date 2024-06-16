"Игроки "Крыльев Советов" Юрий Горшков и Александр Солдатенков отсутствуют на сегодняшнем медосмотре команды. Футболисты получили дополнительный отпуск после нахождения в сборной России и вернутся в расположение команды после 24 июня", - прокомментировали в пресс-службе клуба.
Ранее в СМИ сообщали о том, что защитник самарцев Горшков может перейти в московский "Спартак", а так же о намерении петербургского "Зенита" перехватить игрока к красно-белых. Центральным защитников Александром Солдатенковым, по информации прессы, интересовалось московское "Динамо". По данным портала Transfermarkt, стоимости Горшкова и Солдатенкова составляют 3 и 4 миллиона соответственно.
В минувшем сезоне "Крылья Советов" заняли девятое место в Российской Премьер-Лиги, набрав 41 балл.
Источник: "Чемпионат"
Игроки "Крыльев Советов" Солдатенков и Горшков отсутствовали на медосмотре команды
Футболисты "Крыльев Советов" Юрий Горшков и Александр Солдатенков отсутствовали на медосмотре команды, им дали дополнительный отпуск.
Фото: РФС