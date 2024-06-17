Как сообщает источник, красно-белые рассматривает преимущественно зарубежных игроков на позицию атакующего полузащитника. Об этом руководство "Спартака" попросил новоиспеченный главный тренер Деян Станкович.
Напомним, что 16 мая 2024 года сербский специалист официально возглавил команду, подписав контракт на 2 года. Помощники у Станковича будут следующие: ассистент Ненад Сакич, тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физической подготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо. Также в тренерский штаб должен был войти и Владимир Слишкович, который исполнял обязанности главного тренера с 14 апреля, но он решил покинуть клуб по собственному желанию.
Источник: Metaratings
Metaratings: Станкович попросил руководство "Спартака" подобрать варианты с центральными атакующими полузащитниками
Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович попросил руководство "Спартака" подобрать варианты с центральными атакующими полузащитниками.
Фото: ФК "Црвена Звезда"