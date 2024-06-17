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Журналист Карпов: "Химки" интересуются защитником Болгарии

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Подмосковные "Химки" интересуются защитником софийского ЦСКА Иваном Турицовым.
Фото: ФК ЦСКА (София)
Как сообщает источник, клубы ведут активные переговоры по поводу возможного трансфера.

Всего в клубной карьере Турицов провёл 213 матчей, в которых отметился 7 голами и 12 голевыми передачами. Помимо софийского ЦСКА, в составе которого игрок становился обладателем Кубка Болгарии, футболист также выступал за болгарский "Литекс". За национальную сборную провёл 19 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: telegram-канал Ивана Карпова


Химки Сборная Болгарии Российские трансферы ЦСКА София
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