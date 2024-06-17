Как сообщает источник, клубы ведут активные переговоры по поводу возможного трансфера.
Всего в клубной карьере Турицов провёл 213 матчей, в которых отметился 7 голами и 12 голевыми передачами. Помимо софийского ЦСКА, в составе которого игрок становился обладателем Кубка Болгарии, футболист также выступал за болгарский "Литекс". За национальную сборную провёл 19 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Источник: telegram-канал Ивана Карпова
Журналист Карпов: "Химки" интересуются защитником Болгарии
Подмосковные "Химки" интересуются защитником софийского ЦСКА Иваном Турицовым.
Фото: ФК ЦСКА (София)