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Нападающий "Рубина" Даку может перейти из "Рубина" в "Краснодар"

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Нападающий "Рубина" Мирлинд Даку находится в сфере интересов "Краснодара".
Фото: ФК Рубин
По данным источника, "Краснодар" уже связывался с представителями казанской команды для дальнейших переговоров.

Албанский нападающий заключил контракт в июне 2023 года, подписав трехлетнее соглашение с "Рубином". В российской премьер-лиге провел за казанцев 28 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Напомним, что Мирлинд Даку попал в окончательную заявку сборной Албании на Евро-2024, который стартовал 14 июня.

Российские трансферы Рубин Краснодар Иван Карпов
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