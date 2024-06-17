Как сообщает источник, команда тренируется под руководством тренерского штаба подмосковной команды.
Ранее в СМИ появилась информация, что Талалаева уволят из "Химок" с поста главного тренера клуба.
Напомним, что по итогам сезона-23/24 "Химки" заняли 1 место в Первой лиге и добились повышения в классе. Также в российскую премьер-лигу попали махачкалинское "Динамо" и тольяттинский "Акрон"
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Талалаев отсутствует на тренировках "Химок" два дня
Андрей Талалаев уже два дня не появляется на тренировках подмосковных "Химок".
Фото: "Матч ТВ"