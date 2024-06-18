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Спортивный директор "Оренбурга": мы бы хотели, чтобы Гогличидзе остался

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Спортдиректор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что клуб хочет сохранить защитника Лео Гогличидзе.
Фото: "Матч ТВ"
- Мы бы хотели, чтобы Лео Гогличидзе остался в "Оренбурге" на следующий сезон. Всё зависит от руководства "Урала". Мы заявили им о своем желании, но пока не получается. На данный момент общаются агенты и большего понимания нет.

Лео Гогличидзе, играющий на позиции левого защитника, провел минувший сезон на правах аренды в "Оренбурге". Права на 27-летнего футболиста принадлежат "Уралу", контракт с которым истекает в конце июня 2025 года. За оренбуржцев игрок принял участие в 19 матчах РПЛ, в которых отдал четыре результативные передачи.

Источник: "Чемпионат"

Лео Гогличидзе Оренбург Урал
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