"По Гогличидзе "Оренбург" к нам не обращался. Он наш футболист, и всё", - цитирует Иванова "Матч ТВ".
В сезоне 2023/24 Лео Гогличидзе выступал на правах аренды за "Оренбург". На счету защитника 23 матча во всех турнирах, в которых он отметился 4-мя результативными передачами. По данным СМИ, сам игрок хотел бы остаться в "Оренбурге" и не планирует выступать в Первой лиге, куда по итогам прошлого сезона отправился "Урал".
Как сообщалось ранее, вето на трансфер наложил именно президент "Урала". По слухам, в клубе готовы вовсе лишить Гогличидзе игровой практики на весь сезон. Контракт 27-летнего латераля с "Уралом" рассчитан до лета 2025-го года.
Президент "Урала" Иванов - об интересе "Оренбурга" к Гогличидзе: он наш футболист, и всё
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб не планирует расставаться с защитником Лео Гогличидзе, который прошлый сезон провел в аренде в "Оренбурге".
Фото: официальный сайт "Урала"