"Смолов 100 процентов подойдет "Краснодару". Он уже играл за эту команду. Бороться за место в старте будет сложно, но игровое время у Федора точно будет, он поможет "Краснодару". Что касается его последнего сезона в "Динамо", то нельзя сказать, что Федор как-то себя проявил. Смолов не запомнился яркими действиями, но показал себя настоящим профессионалом. Федор старался помогать своим партнерам по команде", - заявил Бушманов.
Экс-форвард сборной России Федор Смолов принял участие в 34-х матчах в составе "Динамо" в сезоне 2023/24. На его счету 6 голов и 5 голевых передач в чемпионате и Кубке России. Контракт Смолова с бело-голубыми истекает 30-го июня этого года. Ранее в СМИ появилась информация, что в трансфере Смолова на правах свободного агента заинтересован "Краснодар".
Федор Смолов уже выступал в составе "горожан". С июля 2015-го по август 2018-го года форвард провел 101 матч за "Краснодар", в которых отметился 64-мя забитыми мячами и 20-ю результативными передачами.
Источник: "РБ Спорт"
Бушманов: в последнем сезоне за "Динамо" Смолов не запомнился яркими действиями, но показал себя профессионалом
Экс-футболист "Спартака" Евгений Бушманов высказался об ожидаемом переходе нападающего Федора Смолова из "Динамо" в "Краснодар".
Фото: официальный сайт РПЛ