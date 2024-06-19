"Переход Глушакова обсуждается. Окончательное решение о возвращении Глушакова в "Химки" примет тренерский штаб", - цитирует слова гендира "Матч ТВ".
Напомним, что ранее Денис Глушаков уже выступал за "Химки" в период с 2020 года по 2022 год. В составе подмосковной команды футболист провёл 67 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач.
Трансферная стоимость российского полузащитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 150 тысяч евро.
Гендиректор "Химок": переход Глушакова обсуждается
Генеральный директор "Химок" Николай Оленев высказался по поводу возможного перехода Дениса Глушакова в подмосковную команду.
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