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Гендиректор "Химок": переход Глушакова обсуждается

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Генеральный директор "Химок" Николай Оленев высказался по поводу возможного перехода Дениса Глушакова в подмосковную команду.
Фото: globallookpress.com
"Переход Глушакова обсуждается. Окончательное решение о возвращении Глушакова в "Химки" примет тренерский штаб", - цитирует слова гендира "Матч ТВ".

Напомним, что ранее Денис Глушаков уже выступал за "Химки" в период с 2020 года по 2022 год. В составе подмосковной команды футболист провёл 67 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач.

Трансферная стоимость российского полузащитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 150 тысяч евро.

Российские трансферы Денис Глушаков Химки
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