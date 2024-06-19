"Георгий был вишенкой на торте в атмосфере команды. Но я думаю, что у нас есть достаточно футболистов, которые могут взять на себя лидерские функции. Являюсь ли я одним из таких? В плане атмосферы я, может, и смогу заменить Георгия, а на поле это должен быть более опытный футболист", - цитирует Хлусевича "РБ Спорт"."РБ Спорт"
В завершившемся сезоне Георгий Джикия провёл за московский "Спартак" во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Центральный защитник покинул клуб на правах свободного агента, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 3,5 миллионов евро.
По итогам сезона-2023/2024 московский "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, красно-белые набрали 50 очков в 30-ти встречах. В апреле руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера Гильермо Абаскаля, временно исполняющим обязанности тренера был назначен Владимир Слишкович. С начала нового сезона наставником команды станет Деян Станкович.
Хлусевич: Джикия был вишенкой на торте в атмосфере команды, но у нас есть футболисты, которые могут стать лидерами
Защитник "Спартака" Даниил Хлусевич высказался об уходе Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"