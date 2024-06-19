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Талалаев отказался комментировать новости о своем увольнении из "Химок"

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Главный тренер подмосковных "Химок" Андрей Талалаев отказался комментировать информацию в СМИ о своем увольнении из клуба.
Фото: ФК "Химки"
"Остаюсь ли я в "Химках"? До свидания, без комментариев", - сказал Талалаев.

Напомним, 10 июня в СМИ сообщили, что Андрей Талалаев был уволен с поста главного тренера "Химок". Под его руководством команда с пятью очками отрыва заняла первое место в Первой лиги и досрочно заслужила право играть в РПЛ. Талалаев занял пост главного тренера подмосковной команды в апреле 2023 года, раньше он возглавлял клуб с апреля 2019 по январь 2020 года.

В качестве возможного преемника Талалаева в "Химках" пресса называет испанского специалиста Франка Артигу, который тренировал "Родину".

Источник: "РБ Спорт"

Андрей Талалаев Химки
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