О назначении объявила пресс-служба испанского клуба. В минувшем сезоне "Гранада" заняла 20-е место в Ла Лиги и вылетела в Сегунду.
Как ранее писал журналист Фабрицио Романо, контракт будет рассчитан на один сезон, но в случае выполнения поставленных задач предусмотрена опция продления. Руководство испанского клуба рассчитывает на возвращение в высший футбольный дивизион Испании.
Абаскаль был уволен из "Спартака" в апреле этого года после ряда неудачных матчей. В последней игре перед отставкой красно-белые под руководством испанца проиграли аутсайдеру РПЛ "Сочи" (0:1).
Экс-тренер "Спартака" Абаскаль возглавил "Гранаду"
Бывший тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль возглавил "Гранаду".
Фото: Global Look Press