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Экс-тренер "Спартака" Абаскаль возглавил "Гранаду"

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Бывший тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль возглавил "Гранаду".
Фото: Global Look Press
О назначении объявила пресс-служба испанского клуба. В минувшем сезоне "Гранада" заняла 20-е место в Ла Лиги и вылетела в Сегунду.

Как ранее писал журналист Фабрицио Романо, контракт будет рассчитан на один сезон, но в случае выполнения поставленных задач предусмотрена опция продления. Руководство испанского клуба рассчитывает на возвращение в высший футбольный дивизион Испании.

Абаскаль был уволен из "Спартака" в апреле этого года после ряда неудачных матчей. В последней игре перед отставкой красно-белые под руководством испанца проиграли аутсайдеру РПЛ "Сочи" (0:1).

Гильермо Абаскаль Гранада
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