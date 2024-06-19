"Я бы не стал характеризовать этот трансфер с точки зрения проблемности позиции вратаря в "Динамо". Скажу по-другому. "Динамо" поступило очень правильно, укомплектовав вратарскую линию таким высококлассным голкипером как Андрей Лунёв. Они сделали вратарскую линию ещё сильнее", - сказал Габулов.
Накануне, московское "Динамо" объявило о подписании на правах свободного агента голкипера Андрея Лунёва. Ранее россиянин выступал за азербайджанский "Карабах", в составе которого в последнем своем сезоне стал чемпионом страны и завоевал национальный Кубок. Новое соглашение с динамовцами рассчитано до конца сезона 2025-26 и имеет опцию продления еще на один год. По данным портала Transfermarkt стоимость голкипера составляет один миллион евро.
В составе "Динамо" Андрей Лунёв будет конкурировать с голкиперами Игорем Лещуком и Антоном Шуниным. Напомним, Лещук подвергся критике из-за грубой ошибки в домашнем матче со "Спартаком", которая позволила красно-белым увести три очка. Чемпионат бело-голубые завершили на третьем месте, набрав 56 очков и отстав от золотого призера "Зенита" всего на один балл.
Источник: "Чемпионат"
Габулов: "Динамо" поступило правильно, укомплектовав вратарскую линию Андреем Лунёвым
Бывший вратарь "Динамо" и сборной России Владимир Габулов положительно оценил решение руководства бело-голубых подписать Андрея Лунёва.
Фото: РФС