"Я вообще назвал Глушенкова лучшим игроком сезона. Объясню почему. Тюкавин - зависимый футболист, а этот сам может всё сделать - и обвести, и отдать пас, и самостоятельно забить. Он же раздал больше всех голевых передач в чемпионате. Для команды это самый полезный игрок. Мало того, Максим и сам может забить, у него поставлен удар", - цитирует Орлова "Чемпионат".
В завершившемся сезоне Максим Глушенков провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 38 матчей и отметился восьмью забитыми мячами и 21-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 11 миллионов евро - сообщалось, что нападающий в летнее трансферное окно может перейти в "Зенит".
На счету Константина Тюкавина 38 матчей, 17 забитых мячей и 10 голевых передач. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 16 миллионов евро. Нападающий московского "Динамо" стал лучшим игроком чемпионата России. Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах форварда заинтересованы: португальская "Бенфика" и мадридский "Атлетико".
Комментатор Орлов объяснил, в чём Глушенков лучше Тюкавина
Комментатор Геннадий Орлов сравнил нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова и форварда "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Локомотив"