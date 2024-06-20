Московский "Спартак" в ходе летнего межсезонья 2024 года проведёт контрольные встречи со столичным "Торпедо" и минским "Динамо", сообщают СМИ.
По данным источника, с "автозаводцами" красно-белые сыграют в Москве, с белорусским клубом - в Минске. Соперники по остальных товарищеским матчам, которых запланировано несколько, пока не названы.
В прошедшем сезоне московский "Спартак" занял пятое место по итогам сезона Российской премьер-лиги, набрав 50 очков. В июне 2024 года красно-белых возглавил новый главный тренер - 45-летний сербский специалист Деян Станкович.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Спартак" проведёт товарищеские матчи с "Торпедо" и минским "Динамо"
СМИ назвали некоторых соперников московского "Спартака" на летних межсезонных сборах.
Фото: ФК "Спартак"