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"РБ Спорт": "Спартак" проведёт товарищеские матчи с "Торпедо" и минским "Динамо"

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СМИ назвали некоторых соперников московского "Спартака" на летних межсезонных сборах.
Фото: ФК "Спартак"
Московский "Спартак" в ходе летнего межсезонья 2024 года проведёт контрольные встречи со столичным "Торпедо" и минским "Динамо", сообщают СМИ.

По данным источника, с "автозаводцами" красно-белые сыграют в Москве, с белорусским клубом - в Минске. Соперники по остальных товарищеским матчам, которых запланировано несколько, пока не названы.

В прошедшем сезоне московский "Спартак" занял пятое место по итогам сезона Российской премьер-лиги, набрав 50 очков. В июне 2024 года красно-белых возглавил новый главный тренер - 45-летний сербский специалист Деян Станкович.

Источник: "РБ Спорт"

Спартак Торпедо Динамо
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