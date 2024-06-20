- "Динамо" может только себя винить, потому что "Зенит" всё сделал для них, проиграл два матча, поднял их наверх. И перед последним туром даже не о победе шла речь, только одна ничья - и вы чемпионы, ребят. Это прямо уникальная ситуация, которая, возможно, ещё долго не повторится в истории "Динамо", - цитирует Титова "РБ Спорт".
Перед заключительным 30 туром Российской премьер-лиги в сезоне-2023/2024 московское "Динамо" возглавляло турнирную таблицу, опережая на 2 очка петербургский "Зенит" и на 3 очка "Краснодар", с которым проводило заключительную гостевую игру. "Быки" одержали домашнюю победу со счётом 1:0, в результате чего чемпионом стал "Зенит", переигравший дома "Ростов" (2:1). Бело-голубые в результате заняли третье место, уступив "Краснодару" по результатам личных встреч при равенстве очков - по 56.
Титов: ничья - и вы чемпионы, ребят. Уникальная ситуация, которая может долго не повториться в истории "Динамо"
Экс-полузащитник "Спартака" Егор Титов прокомментировал упущенное московским "Динамо" в последнем туре РПЛ чемпионство.
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