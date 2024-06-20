"Думаю, трансфер Сафонова в "ПСЖ" не последний из России. В Европе следят за игроками из РПЛ. Тот же Кампуш знает хорошо российский рынок", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Французский "ПСЖ" заплатил "Краснодару" за трансфер голкипера Матвея Сафонова 20 миллионов евро с учётом бонусных выплат, игрок подписал контракт с клубом до лета 2029 года. В завершившемся сезоне Сафонов провёл за южан во всех турнирах 30 матчей, пропустил 27 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Ранее в СМИ появилась информация о том, что португальская "Бенфика" и испанский "Атлетико" заинтересованы в трансфере форварда "Динамо" Константина Тюкавина.
Камоцци: трансфер Сафонова в "ПСЖ" не последний из России. В Европе следят за игроками из РПЛ
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, заявил, что за игроками РПЛ следят из Европы.
Фото: ФК "ПСЖ"