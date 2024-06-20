"Такие люди, как он, продвигают и развивают свой вид спорта. Не исключаю, что на каких-то последующих этапах еще будем сотрудничать", - цитирует слова Нагорных "РИА Новости".
Напомним, что после сезона-23/24 Артем Дзюба покинул московский клуб по истечении срока контракта. В составе "Локомотива" российский форвард провел 39 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 9 голевых передач.
Ранее футболист выступал в таких клубах как "Зенит", "Спартак", "Ростов", тульский "Арсенал" и "Томь", а также за турецкий клуб "Адана Демирспор".
Нагорных: не исключаю, что на последующих этапах "Локомотив" будет сотрудничать с Дзюбой
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных оценил возможность будущего сотрудничества с Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Локомотив"