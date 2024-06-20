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"РБ Спорт": Остойич покинет "Балтику"

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Сербский защитник "Балтики" Иван Остойич не захотел продлевать контракт с калининградским клубом.
Фото: ФК "Балтика"
Как сообщает источник, Иван Остойич не воспользовался опцией продления контракта на еще один год и решил покинуть "Балтику" в летнее трансферное окно.

В составе "балтийцев" 34-летний центральный защитник провел 82 матча, в которых забил 6 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Трансферная стоимость Ивана Остойича оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 150 тысяч евро.

Источник: "РБ Спорт"

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