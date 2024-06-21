"Это большой, великий для Сербии футболист. Как тренера я его не знаю, но знаю, что он выигрывал и в Венгрии, и в Сербии. А там маленькая конкуренция. В Сербии две команды конкурируют, в Венгрии две-три, может быть, за чемпионство. Понятно, что "Ференцварош" всегда фаворит. И как это всё было? У нас же не показывают, информации минимум", - сказал Титов.
Новым главным тренером московского "Спартака" стал бывший футболист "Интера" и сборной Сербии Деян Станкович. Он сменил на тренерском мостике испанца Гильерма Абаскаля и Владимира Слишковича. Станкович становился обладателем кубка Лиги чемпионов вместе с миланской команды, которую тогда возглавлял Жозе Моуриньо.
Тренерскую карьеру серб начал, работая в структуре "Интера" и Удинезе", а полноценный дебют в качестве главного тренера состоялся в 2019 году, Деня возглавил свой родной клуб "Цревну Звезду", который привел к золотым медалями чемпионата Сербии. В 2022 году Станкович вернулся в Италии в качестве главного тренера "Сампдории", которая терпела бедствие в Серии А, находясь в подвале турнирной таблице с двумя очками за восемь туров. Сербский специалист не смог уберечь клуб от вылета и в 2023 году возглавил венгерский "Ференцварош". В Венгрии Станкович вновь привел команду к чемпионству.
В конце сезона 2023/24 руководство "Спартака" решило назначить серба на должность главного тренера. На первой своей пресс-конференции Деян Станкович заявил, что хочет, чтобы красно-белые играли агрессивно и доминировал на поле. В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги спартаковцы заняли пятое место, набрав 50 очков.
Источник: "РБ Спорт"
Титов - о новом тренере "Спартака" Станковиче: выигрывал и в Венгрии, и в Сербии, а там маленькая конкуренция
Бывший игрок "Спартака" Егор Титов высказался по поводу нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"