"Проблема Станковича в том что, он до сих пор не понял, куда он приехал. Трансферная кампания "Спартака" может закончиться к 7-му туру, в конце августа. Станковичу нужно вникнуть, посмотреть игроков, обозначить позиции на усиление, провести переговоры. Ощущение, что "Спартак" будет не готов к первому туру. Многие команды в прошлом сезоне на этом и погорели. К какому туру Станкович соберет ту команду, которая нужна ему? Сколько времени уйдет на то, чтобы она заиграла в тот футбол, который даст результат? Пока на этот счет есть опасения", - заявил Черданцев.
Главным тренером московского "Спартака" в новом сезоне станет серб Деян Станкович. Со специалистом подписан контракт до лета 2026-го года. Ранее Станкович работал на родине с "Црвеной Звездой". Также он возглавлял итальянскую "Сампдорию" и венгерский "Ференцварош". Большую часть своей футбольной карьеры Деян Станкович провел в миланском "Интере", вместе с которым одерживал победу в Лиге Чемпионов и на Клубном Чемпионате Мира.
Минувший сезон красно-белые завершали под руководством боснийского тренера Владимира Слишковича, который был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера после увольнения испанца Гильермо Абаскаля. Чемпионат "Спартак" завершил на 5-м месте в турнирной таблице с 50-ю очками в 30-ти матчах.
Источник: "Матч ТВ"
Черданцев - о новом тренере "Спартака": проблема Станковича в том что, он до сих пор не понял, куда приехал
Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о перспективах сербского специалиста Деяна Станковича в роли главного тренера московского "Спартака".
Фото: официальный сайт "Спартака"