"Слышал высказывания многих наших экспертов, что с "Уралом" или "Оренбургом" Семак бы ничего не добился. Но даже ежику понятно, что если Гвардиолу назначить в "Ипсвич", он тоже не выиграет чемпионство. Есть поговорка: "Кто на что учился". Сергей Семак доказал свою состоятельность, сейчас добивается успехов с "Зенитом". Такие рассуждения - для любителей", - заявил Иванов.
Санкт-петербургский "Зенит" стал чемпионом России по итогам сезона 2023/24. Эта победа стала для сине-бело-голубых шестой подряд под руководством российского тренера Сергея Семака. В чемпионате Англии "золото" досталось Манчестер Сити", главным тренером которого является Пеп Гвардиола.
"Ипсвич" под управлением англичанина Кирана МакКенны набрал 96 очков в 46-ти матчах Чемпионшипа и квалифицировался в английскую Премьер-лигу. Сезоном ранее клуб поднялся в Чемпионшип из лиги ниже. В первом туре сезона 2024/25 "Ипсвич" примет на своем поле "Ливерпуль" 17-го августа.
Источник: "Матч ТВ"
Олег Иванов: с "Уралом" или "Оренбургом" Семак бы ничего не добился? Так и Гвардиола в "Ипсвиче" не станет чемпионом
Полузащитник "Рубина" Олег Иванов высказался о тренерской карьере наставника "Зенита" Сергея Семака.
Фото: "Матч ТВ"