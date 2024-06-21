Как сообщает источник, клубы должны закрыть все вопрос по трансферу в течение нескольких дней.
Стефан Лончар имеет гражданство Черногории, ему 28 лет, выступает на позиции опорного полузащитника, но при необходимости может сыграть в центре обороны. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро. В минувшем сезоне Лончар принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил пять голов и сделал два ассиста.
Тольяттинский "Акрон" занял третьей место в Первой лиге и заслужил играть в переходных матчах за право выступать в РПЛ. В двухматчевом противостоянии с екатеринбургским "Уралом" тольяттинцы вышли победителями (3:2 по сумме двух встреч). Следующий сезон "Акрон" впервые в истории клуба проведет в Российской Премьер-Лиге, команда ищет варианты для усиления состава.
Источник: "Спорт-Экспресс"
"Акрон" близок к трансферу полузащитника из чемпионата Венгрии
Новичок Российской Премьер-Лиги тольяттинский "Акрон" близок к подписанию полузащитника венгерского клуба "Дебрецена" Стефана Лончара.
Фото: ФК "Акрон"