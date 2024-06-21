"О трансфере Глушенкова в "Зенит" сказано уже достаточно много. Но тут интересно сравнение. Смотрите, другой топ-клуб, "Спартак", берёт Угальде за 13 млн. евро. "Зенит" – за 6 млн евро берёт Глушенкова. Взять лучшего игрока сезона в РПЛ за 6 млн – это как? Кажется, тут есть закулисные игры агентов", - высказался Созин.
В сезоне 2023-24 Максим Глушенков сыграл за "Локомотив" 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и 21 раз ассистировал своим партнерам. В рамках РПЛ игрок выполнил 16 голевых передач и стал лучшим ассистентом лиги, повторив рекорд экс-зенитовца Халка. Нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде, которого красно-белые приобрели в зимнее трансферное окно, забил только один мяч в Кубке России, во внутреннем чемпионате 22-летний костариканец пока голами не отличился.
Со следующего сезона 24-летний Глушенков будет выступать за "Зенит", 20 июня пресс-служба петербургского клуба объявило о трансфере, с футболистом заключили контракт на четыре года с опцией продления на один сезон. По информации СМИ, за Глушенкова сине-бело-голубые заплатили 6,3 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
Созин - о трансфере Глушенкова в "Зенит": взять лучшего игрока сезона в РПЛ за 6 млн – это как?
Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о финансовой стороне трансфера нападающего Максима Глушенкова из "Локомотива" в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"