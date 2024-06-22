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Новичок "Локомотива" Салтыков: хочется принести пользу в команде - здесь ребята с юмором, всё как надо

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Полузащитник "Локомотива" Никита Салтыков желает быстрой адаптации в московском клубе.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Полузащитник Никита Салтыков рассказал о своих первых планах после перехода в московский "Локомотив".

"Хочется быстрее адаптироваться в новом коллективе. Есть знакомые ребята. По-максимуму, насколько это возможно, принести пользу в новой команде. Я пока особо ни с кем не общался в "Локомотиве". Только парой фраз перекинулся. Ребята с юмором. Всё как надо", — цитирует Салтыкова "Чемпионат".

Никита Салтыков является воспитанником московской академии "Чертаново". В феврале 2022 года перешёл в "Крылья Советов", однако первые полтора года после трансфера провёл в аренде в "Звезде" из Санкт-Петербурга и в "Акроне" из Тольятти. В "Локомотив" полузащитник перешёл в январе 2024 года, но до конца сезона на правах аренды продолжил выступление за самарский клуб.

Локомотив Никита Салтыков
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