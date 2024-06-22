"Если Сафонов перешел в "ПСЖ", то почему Помазун не может перейти в "Атлетико"? Посмотрите на текущий чемпионат Европы - там вратари часто допускают ошибки, а ведь это лучшие представители вратарского цеха на континенте. Если Помазун попадет в "Атлетико", он вполне может набраться опыта и повысить свой уровень", - заявил Пономарев.
Чемпион Франции "ПСЖ" осуществил переход голкипера сборной России Матвея Сафонова из "Краснодара" в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по информации СМИ, составила 20 миллионов евро с учетом бонусов. Сам игрок подписал с парижским клубом соглашение до лета 2029-го года.
Ранее в прессе появилась информация об интересе к экс-вратарю "Урала" Илье Помазуну, права на которого принадлежат ЦСКА, со стороны мадридского "Атлетико". Основным вратарем "матрасников" является словенец Ян Облак. В январе прошлого года мадридский клуб приобрел у румынского "Рапида" на роль второго вратаря Хорациу Молдована за 800 тысяч евро.
Источник: "РБ Спорт"
Пономарев: Если "ПСЖ" взял Сафонова, почему Помазун не может перейти в "Атлетико"
Экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев высказался о возможном переходе голкипера ЦСКА Ильи Помазуна в мадридский "Атлетико".
Фото: официальный сайт РФС