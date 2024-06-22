"Как я мог бы охарактеризовать нынешний "Зенит"? Сейчас "Зенит" - интернациональная команда. В "Спартаке" больше российских футболистов", - приводит слова Петржелы "РБ Спорт".
В топ-10 игроков "Зенита" по количеству сыгранных минут в предыдущем сезоне всего трое россиян: защитник Вячеслав Караваев (2272 минуты, 8-е место), вратарь Михаил Кержаков (2070 минут, 9-е место) и форвард Иван Сергеев (1985 минут, 10-е место).
В аналогичном топ-10 московского "Спартака" сразу 7 россиян: 2-7 место - Даниил Хлусевич (2645 минут), Александр Максименко (2565 минут), Данил Пруцев (2437 минут), Александр Соболев (2422 минуты), Даниил Денисов (2188 минут), Антон Зиньковский (2026 минут); 10-е место - Роман Зобнин (1873 минуты).
По итогам сезона "Зенит" занял 1-е место в турнирной таблице с 57-ю очками в 30-ти матчах. "Спартак" финишировал 5-м, набрав 50 очков.
Петржела: сейчас "Зенит" - интернациональная команда, а в "Спартаке" больше российских игроков
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела сравнил уровень российских футболистов в "Спартаке" и в своем бывшем клубе.
Фото: официальный сайт "Зенита"