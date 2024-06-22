"Мне звонят клубы РПЛ, но какого?то желания его подписать – это уже додумки журналистов. Это как совсем недавно появились новости про "Атлетико", Илья был в круизе, вышли погулять с женой в Мадриде, а уже пишут, что он переходит", - цитирует слова агента "Матч ТВ".
Напомним, что ранее в СМИ появились слухи о переходе Ильи Помазуна в стан мадридского "Атлетико".
В составе екатеринбургского "Урала" российский вратарь провел 117 матчей во всех турнирах, в 30-ти из которых смог оставить свои ворота "сухими". Является воспитанником московского ЦСКА, за которой он провел 10 матчей, 3 из которых отстоял на 0. В составе "армейцев" смог завоевать пока единственный трофей в своей карьере - Суперкубок России.
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 2 млн евро.
Агент Помазуна: Илья вышел погулять в Мадриде, а уже пишут, что он переходит в "Атлетико"
Алексей Сафонов, агент российского голкипера Ильи Помазуна, высказался по поводу слухов о переходе его клиента в другие клубы.
Фото: "СЭ"