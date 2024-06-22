TV Azteca: "Спартак" хочет подписать игрока сборной Мексики

Московский " Спартак " сделал трансферное предложение "Фейеноорду" по нападающему Сантьяго Хименесу.

Фото: ФК "Фейеноорд"

Как сообщает источник, окружение игрока рассмотрит данное предложение и в скором времени даст обратную связь по трансферу московскому клубу.



Мексиканский нападающий 29 июля 2022 года перешел в "Фейеноорд" из "Крус Асуля", подписав контракт на 4 года. В составе нидерландского клуба он провел 86 матчей, забил 49 мячей и отдал 11 голевых передач. За Мексику дебютировал 28 октября 2021 года в товарищеском матче против Эквадора. В составе мексиканской сборной является обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ.



Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 40 млн евро.



Источник: TV Azteca