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Источник: Хименес сообщил "Спартаку", что не хочет играть за московский клуб

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Игрок "Фейеноорда" отказал московскому "Спартаку" в переходе, он не хочет играть в России.
Фото: ФК "Фейеноорд"
Как сообщает в своем аккаунте в социальных сетях журналист Керу Руис, московский "Спартак" связывался с окружением Хименеса и с самим игроком по поводу перехода в стан московского клуба, на что футболист дал понять, что не хочет играть в российской лиге, а планирует выступать в Европе.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" связался с "Фейеноордом" по поводу трансфера мексиканского футболиста.

В сезоне-2023/2024 провел в Эридивизи 30 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 6 голевых передач.

"Фейеноорд" занял в чемпионате страны итоговое 2 место, уступив лишь "ПСВ".

Источник: соцсети Керу Руиса

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