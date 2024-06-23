Как сообщает в своем аккаунте в социальных сетях журналист Керу Руис, московский "Спартак" связывался с окружением Хименеса и с самим игроком по поводу перехода в стан московского клуба, на что футболист дал понять, что не хочет играть в российской лиге, а планирует выступать в Европе.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" связался с "Фейеноордом" по поводу трансфера мексиканского футболиста.
В сезоне-2023/2024 провел в Эридивизи 30 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 6 голевых передач.
"Фейеноорд" занял в чемпионате страны итоговое 2 место, уступив лишь "ПСВ".
Источник: соцсети Керу Руиса
Источник: Хименес сообщил "Спартаку", что не хочет играть за московский клуб
Игрок "Фейеноорда" отказал московскому "Спартаку" в переходе, он не хочет играть в России.
Фото: ФК "Фейеноорд"