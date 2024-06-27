- Из бывших партнёров по "Локомотиву" в "Зените" я бы хотел видеть Тикнизяна, Антона Миранчука, Серёжу Пиняева, - цитирует Глушенкова "Чемпионат".
24-летний атакующий полузащитник Максим Глушенков 20 июля 2024 года перешёл из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит", сумма трансферной компенсации составила 6,3 миллиона евро.
Глушенков назвал игроков "Локомотива", которых хотел бы видеть в "Зените"
Атакующий полузащитник "Зенита" Максим Глушенков рассказал, кого из футболистов своего бывшего клуба "Локомотива" хотел бы видеть в составе сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Локомотив"