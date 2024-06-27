"Наш клуб достиг соглашения с "Динамо-Брест" о переходе 22-летнего защитника Макса Дзиова", - сообщили в официальном Telegram-канале воронежского клуба.
Дзиов получил футбольное образование во Владикавказе, карьеру начал в местном "Спартаке" в 2019 году. В текущем сезоне Максим Дзиов сыграл за "Динамо-Брест" 13 матчей в чемпионате Белоруссии.
Футболисту предстоит пройти медицинское обследование перед подписанием контракта. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро.
В прошедшем сезоне "Факел" смог сохранить прописку в Российской-Премьер-Лиге, воронежцы набрали 32 очка и заняли 11 место.
"Факел" укрепился центральным защитником из "Динамо-Бреста"
Воронежский "Факел" подписал 22-летнего центрального защитника из белорусского клуба "Динамо-Брест" Максима Дзиова.
Фото: ФК "Динамо-Брест"/Sport5.by