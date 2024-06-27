"Агайепур скоро прибудет на сборы. Мы ищем игрока на позицию нападающего, у нас много вариантов. Подпишем ли мы иранца? Посмотрим", - цитирует Андреева Sport24.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что "Оренбург" в ближайшее время подпишет иранского нападающего Джавада Агайепура из иранской лиги. Джавад Агаейпур в завершившемся сезоне провёл за иранский клуб "Эстегляль Хузестан" во всех турнирах 30 матчей и отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего нападающего в 550 тысяч евро. В июне этого года форвард дебютировал за сборную Ирана.
Спортдир "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о возможном подписании форварда Агайепура
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о возможном подписании форварда Джавада Агайепура.
Фото: ФК "Оренбург"