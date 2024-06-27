"Динамо" стабильно выигрывало в нашем футболе титулы. Тогда в клубе были собраны лучшие футболисты страны, его курировал Берия, министр внутренних дел СССР. Поэтому был результат. "Зенит" в те годы и видно не было в нашем футболе. Поэтому, кто знает, может, "Динамо", действительно, еще сто лет надо ждать, чтобы снова приблизиться к титулу", - заявил Силкин.
Московское "Динамо" заняло 3-е место в итоговой таблице чемпионата России сезона 2023/24, набрав в 30-ти турах 56 очков. Бело-голубые уступили "Зениту" 1 очко, а "Краснодару" - по дополнительным показателям при равенстве очков и упустили 1-е место, которое занимали по итогам 29-ти туров.
Для победы в чемпионате России подопечным Марцела Лички было достаточно не проиграть в заключительном матче сезона "Краснодару". "Быки" одержали в заключительном туре минимальную победу над "Динамо" (1:0), а "Зенит" в параллельной игре переиграл "Ростов" (2:1) и стал чемпионом России.
Источник: "РБ Спорт"
Силкин: "Динамо" стабильно выигрывало титулы, когда клуб курировал Берия. "Зенита" тогда и видно не было
Экс-наставник "Зенита" Сергей Силкин высказался о шансах бело-голубых стать чемпионом или обладателем Кубка страны в ближайшее время.
Фото: РИА Новости