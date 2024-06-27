"Лучший игрок должен быть из чемпионской команды, а это "Зенит". Кто достоин этого звания из "Зенита"? Кассьерра лучшим бомбардиром стал, но в моём понимании такой титул должен выигрывать чемпион. Из 20 футболистов "Зенита" надо было выбрать одного. Мне тяжело судить. Если хотите лучшего россиянина, то можно Тюкавина назвать", - заявил Лепехин.
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин был признан лучшим футболистом минувшего сезона РПЛ. Также, россиянина признали лучшим нападающим сезона и автором лучшего гола турнира. В сезоне 2023/24 Тюкавин принял участие во всех 30-ти матчах РПЛ в составе "Динамо" и записал на свой счет 15+10 по системе гол+пас.
"Динамо" завершило сезон на 3-м месте в турнирной таблице, пропустив вперед себя "Зенит" (на одно очко) и "Краснодар" (по дополнительным показателям). Колумбиец Матео Кассьерра стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 21-м забитым мячом. 5 из них форвард "Зенита" забил в матче 29-го тура с "Ахматом" (5:1).
Источник: LegalBet
Лепехин: лучший футболист сезона должен быть из "Зенита". Тюкавина можете назвать лучшим россиянином
Экс-футболист "Зенита" Константин Лепехин не согласен с присуждением форварду "Динамо" Константину Тюкавину звания лучшего игрока сезона в РПЛ.
Фото: официальный сайт РПЛ