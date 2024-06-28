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В "Химках" прояснили ситуацию по поводу свободного агента Артёма Дзюбы

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Подмосковные "Химки" ответили на вопрос по поводу 35-летнего нападающего Артёма Дзюбы, который этим летом стал свободным агентом.
Фото: ФК "Локомотив"
"Работа пока идет над трансферами, наш спортивный блок работает. Как будет какое-то решение по новым игрокам, мы сообщим. Ведутся ли переговоры с Артемом Дзюбой? Пока в списке кандидатов на приобретение его фамилии нет", - уточнили в клубе.

Артем Дзюба прошедший сезон провел в московском "Локомотиве", в последнее время он не попадал в стартовый состав. Форвард сыграл за "железнодорожников" 26 матчей и помог клубу четырьмя голами и четырьмя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

Ранее в СМИ сообщали, что российский нападающий может продолжить карьеру в китайском клубе "Шанхай Шэньхуа", которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий. Дзюба опубликовал фотографию с города Шанхая, где базируется команда.

Источник: ТАСС

Химки Артем Дзюба Российские трансферы
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