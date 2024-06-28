"Продление контракта с Карпиным - отличная новость. Это закономерный шаг от РФС. Лучше Карпина кандидатов сейчас нет. А от добра добра не ищут. Хорошо, что с ним заключили долгосрочный контракт. Мотивация Карпина? Ему нравится работать с лучшими игроками страны. Думаю, Карпин надеется тренировать сборную России на крупном турнире", - заявила Смородская.
Ранее официальный сайт Российского Футбольного Союза объявил о продолжении сотрудничества с наставником национальной сборной России Валерием Карпиным. Предыдущее трудовое соглашение российского специалиста действовало до июля текущего года. Сообщается, что новый контракт будет рассчитан на 4 года.
Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021-го года. Напомним, 55-летний специалист совмещает работу в национальной сборной и в "Ростове", с которым также в этом году продлил контракт (до лета 2026-го года).
Под руководством Карпина сборная России провела 18 матчей. Единственное поражение Карпина у руля сборной произошло в последнем на данный момент официальном матче - 14-го ноября 2021-го года от Хорватии (0:1).
Источник: "РБ Спорт"
Смородская: продление контракта Карпина со сборной России - отличная новость. Это закономерный шаг от РФС
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала новость о продлении контракта между РФС и главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Фото: ТАСС