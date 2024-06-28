"Я поддерживаю само решение оставить Карпина у руля национальной сборной, но четырехлетний срок мне кажется долгим. У нас уже был негативный опыт работы с Фабио Капелло, с которым наша федерация тоже заключила контракт на четыре года, но в итоге из этого времени Капелло проработал всего лишь год. Как видим, история нас ничему не учит", - цитирует Газзаева Metaratings.
Сегодня, 28-го июня, Российский футбольный союз объявил о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным на четыре года. Напомним, что Валерий Георгиевич возглавил национальную команду России в 2021 году, сменив на этой должности Станислава Черчесова, и совмещает пост с работой в "Ростове". Ранее Карпин возглавлял московский "Спартак", армавирское "Торпедо" и испанскую "Мальорку".
В 2024 году сборная России одержала домашнюю победу над Сербией в товарищеском матче со счётом 4:0, а также на выезде разгромила национальную команду Белоруссии с аналогичным счётом. Сообщалось, что Россия может провести ещё одну встречу с Белоруссией, а также сыграть с командами из Африки.
Газзаев - о продлении контракта РФС с Карпиным: с Фабио Капелло наша федерация тоже заключила контракт на четыре года
Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о решении РФС продлить контракт с Валерием Карпиным.
Фото: сборная России по футболу