"Зенит" готов заплатить за Соболева 20 млн евро? "Зенит" может заплатить за него хоть 40 млн евро. У них много денег. Понятно, что Соболев столько не стоит. Это слишком большая сумма", - приводит слова Петржелы "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Зенит" может приобрести у "Спартака" нападающего Александра Соболева. Сообщалось, что клуб из санкт-петербурга предлагает за трансфер 27-летнего футболиста 20 миллионов евро, а красно-белые планируют заработать 30 миллионов.
В минувшем сезоне на счету Соболева 27 матчей в РПЛ. В них нападающий отметился 5-ю голами и 6 раз результативно ассистировал партнерам по команде .
Петржела: "Зенит" может заплатить за Соболева хоть 40 млн евро, понятно, что он столько не стоит
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал новости о том, что сине-бело-голубые заинтересованы в приобретении форварда Александра Соболева из "Спартака".
Фото: ТАСС