"Мы не делали предложения Артему Дзюбе. Нам футболиста тоже не предлагали. Артем — свободный агент, все зависит от его пожеланий, еще есть зарплатная ведомость, из-за которой такие игроки ниже не опускаются. Но нам бы Дзюба мог помочь. Если у игрока будут намерения играть в Махачкале, то мы с удовольствием его возьмем", — приводит слова Гаджиева Sport24.
31 мая у Артёма Дзюбы истёк срок действия контракта с московским "Локомотивом", игрок приобрёл статус свободного агента. В минувшем сезоне в составе "железнодорожников" 35-летний нападающий сыграл 21 матч, в которых забил 4 мяча, отдал 3 результативные передачи, получил 3 жёлтые карточки.
Махачкалинское "Динамо" сезон-2023/24 провело в Первой лиге, где по итогам 34 матчей заработало 61 очко, заняло второе место и напрямую вышло в Российскую премьер-лигу.
Гаджиев: если у Дзюбы будут намерения играть в Махачкале, мы с удовольствием его возьмем
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев выразил согласие на приход в команду нападающего Артёмы Дзюбы.
Фото: "Матч ТВ"