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"Чемпионат": "Локомотив" не делал предложений "Шальке" по Кенану Караману

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Московский "Локомотив" не делал предложений немецкому "Шальке" по поводу трансфера нападающего Кенана Карамана.
Фото: ФК "Бешикташ"
Как сообщает источник, "Локомотив" не делал никаких предложений "Шальке" по поводу трансфера турецкого нападающего Кенана Карамана.

Ранее в СМИ сообщалось, что стороны ведут переговоры по поводу перехода форварда в стан московского клуба.

За немецкий "Шальке" Караман провел 43 матча в официальных турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 11 голевых передач. Ранее футболист выступал за такие клубы как "Бешикташ", "Фортуна", "Ганновер-96" и "Хоффенхайм". За национальную сборную Турции провел 31 матч и забил 6 голов.

Трансферная стоимость Карамана оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1,8 млн евро.

Источник: "Чемпионат"

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