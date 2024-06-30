Как сообщает источник, "Локомотив" не делал никаких предложений "Шальке" по поводу трансфера турецкого нападающего Кенана Карамана.
Ранее в СМИ сообщалось, что стороны ведут переговоры по поводу перехода форварда в стан московского клуба.
За немецкий "Шальке" Караман провел 43 матча в официальных турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 11 голевых передач. Ранее футболист выступал за такие клубы как "Бешикташ", "Фортуна", "Ганновер-96" и "Хоффенхайм". За национальную сборную Турции провел 31 матч и забил 6 голов.
Трансферная стоимость Карамана оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1,8 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Локомотив" не делал предложений "Шальке" по Кенану Караману
Московский "Локомотив" не делал предложений немецкому "Шальке" по поводу трансфера нападающего Кенана Карамана.
Фото: ФК "Бешикташ"