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Камоцци: Смолов уже не молод, но точно принесет пользу "Краснодару"

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Итальянский футбольный менеджер Франко Камоцци поделился ожиданиями от игры 34-летнего нападающего Фёдора Смолова в "Краснодаре".
Фото: ФК "Краснодар"
"Возвращение Смолова в "Краснодар" - это хорошо. Да, он уже не молод, но он точно принесет пользу клубу", - сказал Камоцци.

"Краснодар" 18 июня объявил о подписании нападающего Фёдора Смолова, нападающий присоединился к "быкам" на правах свободного агента после того, как у него закончился контракт с московским "Динамо". Новое соглашение с краснодарским клубом рассчитано на один год.

Смолов уже выступал в футболке "Краснодара" с 2015 по 2018 год. В стане "быков" он провел свой самый результативный период в карьере, в сезоне 2015/16 форвард забил в РПЛ 20 голов и сделал восемь голевых передач. Всего за черно-зеленых нападающий отметился 64-мя голами и 20-ю голевыми пасами.

В первом туре предстоящего чемпионата России "Краснодар" сыграет в гостях с грозненским "Ахматом". В недавнем товарищеском матче с махачкалинским "Динамо" Смолов забил свой первый гол после возвращения в краснодарский клуб.

Источник: "РБ Спорт"

Федор Смолов Франко Камоцци Краснодар
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