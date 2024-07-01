- Эта информация не выглядит как бред, она и есть бред. На France 24 много обсуждают всякого бреда. Тут всё зависит от того, насколько агент хочет потратиться, - передаёт слова Червиченко Metaratings/ru.
Ранее в конголезских СМИ появилась информация о возможном переходе 28-летнего правого вингера московского "Спартака" и сборной ДР Конго Тео Бонгонда в испанскую "Барселону" за 15 миллионов евро. Эта информация обсуждалась в том числе на французском телевидении France 24.
Источник: Бонгонда может перейти из "Спартака" в "Барселону" за 15 миллионов евро
Червиченко прокомментировал информацию о возможном переходе Бонгонда из "Спартака" в "Барселону"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался по поводу слухов о возможном трансфере вингера красно-белых Тео Бонгонда в испанскую "Барселону".
Фото: МатчТВ